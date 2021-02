Koeman reage às palavras de Di María sobre Messi: «É uma falta de respeito...»

Ángel di María lançou a bomba após o duelo do Paris SG diante do Nîmes, ao revelar que há boas chances de Leo Messi reforçar os franceses no final da época. Alguns minutos depois, em Granada, após a vitória num jogo da Taça do Rei, Ronald Koeman foi questionado sobre isso mesmo e a sua reação diz muito da sua insatisfação.





"Podemos estar enganados, mas não há que aquecer ainda mais o jogo da Champions. Não é justo ou respeitoso falar de um jogador que ainda é do Barcelona. Para mim é uma falta de respeito falar tanto de Messi", disse o técnico catalão, visivelmente insatisfeito por mais um episódio em torno do seu maior craque.