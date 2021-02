Koeman responde a Rudi Garcia: «Quer protagonismo na imprensa»

Ronald Koeman não perdeu a oportunidade para responder a Rudi Garcia, treinador do Lyon. O francês comentou o incómodo do holandês - que se queixa das notícias sobre a eventual saída de Messi no final da época para o PSG -, lembrando-lhe que no verão o Barcelona também aliciou um dos seus jogadores, Memphis Depay.





Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sevilha, para a Taça do Rei, o treinador dos catalães atirou, com veemência: "Não sei por que fazem isto, que o façam. Mas agora entra o treinador do Lyon, que parece que quer ter mais protagonismo na imprensa. Para mim não é importante. O que temos de fazer é preparar os jogos com o Sevilha e o Alavés, para depois jogarmos a Champions com o PSG."Recorde-se que a 'France Football' publicou um edição em que Messi surge na capa vestido com as cores do PSG, salientando o interesse do clube francês no jogador argentino.