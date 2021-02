Koeman: «Temos de reconhecer que eles foram superiores»

O pesado desaire que o Barcelona sofreu esta terça-feira diante do PSG, na Liga dos Campeões, deixou Ronald Koeman resignado. O treinador da formação catalã admitiu que o campeão francês foi superior.





"O resultado reflete o quão superiores eles foram. Mostraram eficácia. Na primeira parte o jogo esteve equilibrado, com 1-0 tivemos a oportunidade de fazer o segundo, através do Ousmane [Dembélé]. Na segunda parte tivemos problemas ao nível defensivo. Fisicamente demonstraram ser superiores", referiu o treinador holandês."Quando marcas primeiro e empatam logo a seguir, isso é sempre um problema. Não defendemos bem nesse lance. Não estivemos atentos, são coisas que não podem acontecer", acrescentou."O jogo de hoje, a segunda parte... Temos de reconhecer que eles foram superiores. Mostraram ter uma equipa mais completa, há que aceitar e tentar melhorar as coisas. Sabemos que isto pode acontecer quando jogamos contra uma grande equipa, uma equipa física, com experiência... Há muitos aspetos em que estão à nossa frente", sublinhou Koeman.