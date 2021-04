Koeman: «Vejo-me como treinador do Barcelona na próxima época»

Ronald Koeman não tem indicações de que na próxima época não será o treinador do Barcelona. O holandês, que este sábado fez a antevisão da partida com o Villarreal, explicou que se assim não for, é uma questão de se conversar.





"O presidente sempre me mostrou o seu apoio confiança, por isso, até que diga o contrário... vejo-me como treinador na próxima época e tenho contrato. Caso contrário, temos de falar", referiu o técnico, quando inquirido sobre o seu futuro.Já no que diz respeito à luta pelo título, Koeman não vê favoritos. "Não me parece haver uma equipa mais forte do que as outras. O Atlético Madrid, o Real Madrid e o Sevilha estão a ganhar muito. A vantagem relativamente ao Atlético é que os vamos recebê-los em casa e podemos ganhar. Mas não vejo equipas mais fortes do que outras."Koeman voltou a queixar-se dos horários dos jogos, que são "muito tarde". "Mas há que aceitar porque, pese embora as críticas, as coisas não mudam", lamentou.O treinador foi também confrontado com as palavras de Ceferin, o presidente da UEFA, a propósito da Superliga Europeia. "Já falámos muito sobre isto, há coisas mais importantes a falar sobre a UEFA do que sanções as ameaças. Como treinador, tenho de estar atento ao que falta disputar da época."