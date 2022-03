Koeman volta a falar da saída do Barcelona: «Laporta despediu-me no avião»

Ronald Koeman voltou a abordar a sua saída do Barcelona . O treinador holandês revelou como decorreu a conversa com Joan Laporta na altura do despedimento em outubro último, na sequência de uma derrota com o Rayo Vallecano."Como me despediu Laporta? No avião. Uma coisa que me doeu muito foi saber que os jogadores estavam sentados atrás de nós no avião, enquanto eu tive de ir sentar-me ao lado dele. Dizem sempre que sou uma lenda do clube. Demostrem-no então", contou, no programa 'Hoge Bomen'.Recorde-se que Koeman deixou o Barcelona no final de outubro e no 9.º lugar na Liga espanhola ao cabo de 11 jornadas da prova.