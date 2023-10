Koundé é baixa no Barcelona para o clássico com o Real Madrid

Os exames médicos confirmaram o que já se esperava: Jules Koundé, central do Barcelona que se lesionou no jogo com o Granada (2-2) , sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. A informação foi comunicada pelos catalães que não avançaram o tempo de paragem do internacional francês, convocados para os próximos jogos da sua seleção, mas segundo o 'Mundo Deportivo', Koundé deverá ficar de fora dos relvados durante aproximadamente um mês.A confirmar-se este timing, o central vai ser baixa na equipa de Xavi para o clássico com o Real Madrid (agendado para o próximo dia 28) mas, antes, falha ainda os jogos com o Athletic Bilbao (dia 22), partida também da La Liga, e o Shakhtar Donetsk (Liga dos Campeões), a 25.