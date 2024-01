La Liga confirma aumento a João Félix: português recebe agora dez vezes mais

Javier Tebas, presidente da La Liga, confirmou que o salário de João Félix no Barcelona foi "multiplicado por dez" para efeitos de fairplay financeiro. O português aceitara reduzir o ordenado para 400 mil euros anuais - no Atlético auferia cerca de 8 M€ - de forma a ser inscrito num Barcelona condicionado por problemas financeiros. Contudo, em outubro passado, a imprensa catalã deu conta de que Félix teria sido aumentado para um valor próximo dos 4 M€ por época, pouco após a inscrição. Algo que Javier Tebas veio agora confirmar numa publicação na rede social ‘X’, onde esclareceu que o referido aumento foi contabilizado pela liga espanhola no âmbito das normas do plano de viabilidade a que as contas do Barcelona estão sujeitas.

Javier Tebas divulgou ainda que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, e outros altos quadros do clube têm 18,5 M€ endossados para garantir o pagamento dos salários do plantel. Os membros da administração culé ‘patrocinaram’ a inscrição de Félix , Cancelo ou Iñigo Martínez, cuja situação também foi alvo de esclarecimento. O central, contratado esta época ao Athletic Bilbao, só tem a inscrição válida até 30 de junho de 2024 e terá de voltar a ser registado no próximo verão, como se de um reforço se tratasse. O mesmo terá de acontecer com o recém-chegado Vítor Roque.

Deco desdramatiza

A ausência de Félix no onze na visita ao Las Palmas levantou algumas reações, mas Deco, diretor desportivo do Barça, desdramatizou. "Já foi importante em vários jogos, é a competitividade normal no plantel. Não estou cá para dar puxões de orelhas", disse, abordando ainda o mercado dos culés: "Há muitos jogadores de que gostamos, mas estamos focados nos que temos. [As entradas] dependem da capacidade de ‘gerar fairplay [financeiro]."