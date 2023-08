Lamine Yamal faz história pelo Barcelona

Lamine Yamal becomes the youngest player to start a LaLiga game for Barça at the age of 16 years and 38 days! #MadeinLaMasia pic.twitter.com/d6u1wPMjsf — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2023

Lamine Yamal faz este domingo história pelo Barcelona ao tornar-se no jogador mais jovem de sempre a ser titular pelos catalães, com 16 anos e 38 dias. O avançado espanhol integra o onze inicial do clube espanhol no jogo com o Cádiz , a contar para a 2.ª jornada da La Liga.Yamal cumpre já o segundo jogo oficial pela equipa principal do Barcelona esta época, depois de entrado na 2.ª parte do duelo com o Getafe (0-0) no último domingo.