Lamine Yamal renova com Barcelona até 2026

O Barcelona anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato com o extremo Lamine Yamal, uma das maiores promessas do clube, até junho de 2026, com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros. O jovem de apenas 16 anos terminava contrato com os catalães esta temporada.Yamal tem sido um dos maiores destaques dos blaugranas esta temporada, tendo participado em todos os nove jogos realizados pela equipa até ao momento, quatro deles como titular.Recorde-se que o espanhol tem batido vários recordes nos últimos tempos, tanto na equipa orientada por Xavi como na seleção espanhola. Em agosto, em partida frente ao Cádiz, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a ser titular pelo Barça , com apenas 16 anos e 38 dias. Também se tornou no jogador mais jovem a atuar e a marcar um golo pela 'La Roja' , com apenas 16 anos e 57 dias, na vitória frente à Georgia por 7-1, a 8 de setembro.A equipa do Barcelona, onde também alinham João Cancelo e João Félix, desloca-se na quarta-feira ao Dragão, para defrontar o FC Porto, num jogo a contar para o grupo H da fase de grupos da Liga dos Campeões.