Laporta, a "decisão mais triste" por Messi e a escolha de Xavi: «É doente por futebol»

Joan Laporta não tem dúvidas: a "decisão mais triste" que teve de tomar neste primeiro ano à frente do Barcelona foi deixar sair Messi. Numa entrevista à Barça TV para assinalar o aniversário da sua eleição para a presidência do clube, o dirigente sublinhou que teve de colocar os interesses dos catalães "acima de tudo"."Não queria ter tomado essa decisão nunca, mas também não estou arrependido porque havia que colocar o clube acima de tudo. Foi o que fizemos, inclusive colocámos o clube acima do melhor jogador. A situação era o que era. Sabemos que a história do Barcelona continua e com trabalho pode voltar-se ao caminho do êxito", disse.E prosseguiu, analisando outra escolha que muito deu que falar: contratar Xavi para treinador. "Ele respondeu magnificamente bem à oportunidade que lhe demos, quer bem ao clube, respeita as decisões do clube e tem uma personalidade que não se deixa influenciar. Sabe como devemos jogar e é trabalhador, é um doente do futebol e isso fá-lo viver constantemente o que é o Barça e o que é a equipa. Estou muito satisfeito de ter o Xavi como treinador e estou convencido de que é um treinador para muitos anos e que nos vai dar muitas alegrias".