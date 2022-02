Laporta ataca gestão de Bartomeu: «Há valores milionários de comissões difíceis de explicar»

Joan Laporta, presidente do Barcelona, esteve esta terça-feira presente em conferência de imprensa onde expôs alguns factos relacionados à gestão de Bartomeu nos catalães, deixando muitas críticas à anterior direção, que "abandonou" os catalães numa situação "desastrosa" graças a uma "conduta desleal"."Este é um exercício de responsabilidade para conhecer a realidade económica do clube, para saber que recursos temos. Pedimos uma 'due dilligence' para se analisarem algumas operações duvidosas. A agência determinou pagamentos sem causa, outros com causa falsa, e outros desproporcionados. Evidenciavam uma conduta desleal com o património do clube e não se descarta um enriquecimento dos implicados", começou por explicar Laporta, que garantiu que a situação económica do clube era ainda pior do que pensava."Colocámos os factos nas mãos do Ministério Público da Catalunha. É uma denúncia incontestável. Acabámos por lhes facilitar o trabalho. Fizemo-lo porque os sócios e as sócias têm o direito de conhecer o que levou o clube a esta situação de ruína. Não queremos ser cúmplices. Já imaginávamos uma situação económica muito má, mas é desastrosa. Eles irão determinar se há negligência ou intencionalidades. Os autores é que vão ter de dar explicações. Também há montantes milionários de comissões que são difíceis de explicar", rematou.