Laporta: «Busquets é um culé de raça pura que tem o Barcelona no sangue»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse esta quarta-feira que o percurso de Sergio Busquets no emblema culé não terminou, enquanto os capitães Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto e Jordi Alba lamentaram a "saída difícil" de uma "lenda".

O médio defensivo, que está em final de contrato, vai deixar o Barcelona no final da temporada, depois de 18 épocas no clube e mais de três dezenas de títulos conquistados.

"Busquets continuará o percurso dentro do Barcelona. É uma pessoa que vem de família, pois é filho de Carles Busquets, que foi jogador da Dream Team. Um culé de raça pura que tem o Barça no seu sangue", declarou Laporta, aos meios de comunicação do clube blaugrana.

O presidente do emblema catalão não poupou elogios ao médio, de 34 anos, definindo-o como "uma pessoa exemplar, um jogador excecional e um capitão de referência".

"Ele vem de La Masia, é o terceiro jogador com mais partidas na história do clube, com mais de 700, que defende o nosso emblema há 15 anos. Faz parte daquela equipa de sexteto. Acumulou 31 títulos e espero que dentro de pouco tempo sejam 32", frisou o dirigente.

Por sua vez, também em declarações ao clube, os capitães do Barça consideraram que o adeus ao médio é uma triste notícia para todos.

"A decisão é dele. É isso que ele realmente quer. Sei que não tem sido fácil, porque ele já vinha a pensar nisso há muito tempo e é uma decisão muito difícil. Vamos sentir muito a falta dele aqui", lamentou Sergi Roberto, acrescentando que Busquets "é um exemplo" dentro e fora do campo.

Na mesma linha, o defesa Jordi Alba despediu-se de "uma lenda" do Barcelona: "Ele é um exemplo para todos os nossos companheiros que compartilharam muitos momentos com ele. Um amigo com quem compartilhei muitos momentos fora de campo está a sair".

Por fim, o guarda-redes Marc-André ter Stegen falou num momento "difícil" a nível pessoal, por considerar Busquests um "líder natural" e um jogador "impossível" de substituir.

Busquets, de 34 anos, chegou ao Barcelona em 2005 e, depois de duas épocas nos escalões de formação e uma na equipa B, foi promovido à equipa principal em 2008, permanecendo 15 temporadas ao mais alto nível nos catalães.

O internacional espanhol, que está em final de contrato, jogou 718 jogos com a camisola blaugrana e conquistou 31 títulos no clube: oito Ligas espanholas, sete Taças do Rei, sete Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e três Mundiais de clubes.

O número de troféus pode aumentar em breve, antes de o atual capitão do Barcelona deixar o clube, uma vez que os catalães lideram a Liga espanhola e podem conquistar o campeonato já no fim de semana.

No C Barcelona, o seu clube de sempre, Busquets apontou 18 golos e fez 40 assistências. Esta temporada, o médio voltou a ser uma das peças essenciais na equipa, somando 39 jogos nas diferentes competições.

No currículo, Busquets conta ainda com um título de campeão do mundo, em 2010, e um de campeão da Europa, em 2012, conquistados ao serviço da seleção espanhola, ao serviço da qual alinhou 143 vezes, tendo marcado dois golos.