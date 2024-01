Laporta confia em Xavi

Na antevisão ao jogo do Barcelona contra o Unionistas para a Taça do Rei, Xavi revelou ter total apoio de Joan Laporta, líder do clube. “Já falei com o presidente. Ele está feliz e confiante. Faltam três títulos. Ele acredita na equipa técnica e nos jogadores”, referiu o treinador, frisando: “No ano passado, se não conquistasse a Liga, não estaria aqui. Nunca serei um problema. Quando me disserem que sou um problema, vou-me embora. O plantel está blindado e acredita no projeto. ”

Os catalães procuram dar uma resposta ao mau momento. João Cancelo é baixa por lesão e João Félix está nas opções para o jogo contra o conjunto do 3º escalão.