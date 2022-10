Laporta confirma venda de Griezmann e revela quanto o At. Madrid vai pagar pelo francês

A imprensa espanhola adiantou o negócio como fechado na véspera e Joan Laporta confirmou-o este domingo à margem de uma assembleia geral do Barcelona. Antoine Griezmann vai mesmo deixar o clube catalão em definitivo, mudando-se para o At. Madrid, num negócio que foi fechado nos 20 milhões de euros falados, mas com algumas pontos a ter em atenção."São 20 milhões de euros fixos, mais 4 em variáveis que são de fácil concretização. Se o Atlético o vender, vai pagar-nos a diferença até aos 40 milhões", explicou Laporta, que em seguida ainda justificou o facto do clube não ter avançado com a ameaça de ação judicial contra os colchoneros pela tentativa de contornar a cláusula fixada no empréstimo."A nossa preocupação foi que, se fôssemos a julgamento, o caso podia demorar muito tempo. Se depois do Mundial voltasse ao Barcelona, o salário seriam mais 36 milhões para o Barcelona. Reparem a magnitude da tragédia. Pelo menos evitámos isso. Não queríamos correr o risco. Fizemos tudo pelo melhor, como fazemos sempre em função dos interesses do Barcelona", garantiu.