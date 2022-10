Laporta diz que Lionel Messi vai ter uma estátua no exterior de Camp Nou

Lionel Messi vai ter direito a uma estátua sua no exterior de Camp Nou. A confirmação foi dada este domingo por Joan Laporta, presidente do Barcelona, em declarações com os sócios do clube durante a Assembleia-Geral que decorreu hoje. "Vamos construir uma estátua de Leo Messi no exterior de Camp Nou. A decisão está tomada e em marcha", atirou o líder dos blaugrana.