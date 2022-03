Laporta e a mágoa de Koeman: «Espero que lhe passe»

Ronald Koeman, que nunca foi o treinador de Joan Laporta e que não teve o apoio do presidente, palavras que o líder dos blaugrana de certa forma corroborou numa entrevista à Barça TV."No final da temporada tive dúvidas e disse-lhe. Ele queria continuar, nós estávamos num contexto económico e desportivo específico e, por respeito à figura de Koeman, demos-lhe uma oportunidade. Mas o tempo às vezes coloca-te no teu lugar e faz-te ver coisas que antes não vias. Por respeito a ele, e porque ganhou a Taça, pensámos que podíamos tentar. Mas chegou a um momento em que não estávamos bem e tínhamos de tomar outra decisão dolorosa", explicou Laporta.O presidente do Barcelona comentou, também, as declarações de Koeman. "Estive em Wembley em 1992. E o golo aos 111 minutos nunca o esquecerei. Recordarei Koeman como o jogador que nos deu a primeira Taça da Europa, como um treinador que teve coragem para ter gente jovem na equipa. Também é mérito dele. Mas se agora está magoado, espero que lhe passe."