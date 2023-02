Laporta e as palavras do irmão de Messi: «Compreendo que o tenha dito em jeito de piada»

Joan Laporta não conseguiu fugir às questões feitas pelos jornalistas esta quinta-feira, na conferência de imprensa que o presidente do Barcelona deu para falar sobre as contas clube, sobre as mais recentes declarações polémicas de Matías Messi em torno de um possível regresso do craque argentino ao Barcelona.

"Não dou importância [às palavras do irmão de Messi]. Messi é património do Barcelona, o melhor jogador do Mundo e da nossa história, mas não quero falar dele, por respeito a ele e ao Paris Saint-Germain. Sobre o que disse o seu irmão, bem, não dou mais importância e também já se desculpou. Compreendo que o tenha dito em jeito de piada. Já passou", começou por dizer o dirigente máximo dos culés, rematando: "Não vamos dar mais importância, não tem qualquer tipo de influência na relação do clube com Leo. Tenho uma relação de máxima compreensão e estima com Messi e com as pessoas à sua volta. Repito, não dou mais importância a isso."





Recorde-se que Matías Messi disse, em declarações a um canal da Twitch, que caso Leo regressasse ao Barcelona que iam "fazer uma limpeza" no clube.