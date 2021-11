Laporta esclarece declarações sobre Messi e Iniesta

Joan Laporta considera que não foi feita uma leitura correta das declarações que fez sobre Messi e Iniesta no dia de apresentação de Dani Alves."Eles mesmos sempre disseram que queriam voltar ao Barcelona, já não falo como jogadores mas sim como treinadores. Cada um deles falou publicamente nesse sentido. Não se pode descartar que regressem ao Barça. Que regressem como jogadores? Não me parece que possa acontecer porque têm contratos em vigor. A minha resposta era mais no sentido de voltarem ao clube noutras funções", disse o presidente do clube da Catalunha.No dia 17, ao apresentar Dani Alves, Laporta foi questionado sobre outros regressos , nomeadamente de Messi e Iniesta e disse. "Não o desacarto. Aconteceu com o Dani. E quero agradecer-lhe porque viu a situação em que o clube está e quis vir ajudar. Também lhe agradeço o esforço económico que fez. Vamos rever esta situação, mas ele fez esse esforço e é de agradecer. O Messi e o Iniesta são espectaculares, não posso prever o futuro, mas estão a jogar e têm contrato com outros clubes. No entanto, na vida nunca se sabe..."