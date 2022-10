Laporta reforça confiança em Xavi e destaca o que mais o impressiona no treinador do Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joan Laporta reforçou esta sexta-feira a confiança em Xavi apesar do Barcelona estar nesta altura praticamente fora da Liga dos Campeões."Continuo a ter a mesma confiança nos jogadores e na equipa técnica liderada pelo Xavi. Temos jogadores muito bons que nos deram muitas alegrias. Xavi conhece o clube, o sistema e como pessoa é excelente.Vai dar-nos muitos êxitos. Vi-o triste e desolado e isso impressionou-me mas tem uma virtude que não encontro em mais ninguém que conheço: vê sempre o lado positivo das coisas", referiu o presidente do clube da Catalunha, citado pelo 'As'.Laporta agradeceu o apoio dos adeptos e acrescentou que o Barcelona se tem de concentrar na principal prioridade: o campeonato."Como disse Xavi, o que temos de fazer é mudar o chip e lutar pela conquista da LaLiga, somos líderes. A equipa está em construção e o objetivo é claro desde o início: o campeonato e depois ir passando as eliminatórias da Champions. Ainda não estamos fora mas virtualmente quase. É muito difícil", referiu.