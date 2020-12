Laporta responde a Neymar: «Tenho coisas a dizer mas não quero desestabilizar a equipa»

Joan Laporta, pré-candidato às eleições para a presidência do Barcelona, comentou esta quinta-feira as declarações de Neymar após o jogo do PSG para a Liga dos Campeões. O avançado brasileiro afirmou que gostaria de no próximo ano voltar a jogar com Messi.. e os alarmes soaram.





Neymar 'larga bomba' após jogo do PSG: «No próximo ano tenho de voltar a jogar ao lado de Messi» Neymar 'larga bomba' após jogo do PSG: «No próximo ano tenho de voltar a jogar ao lado de Messi»

A carregar o vídeo ...

Qustionado sobre o tema, Laporta afirmou não querer desestabilizar a equipa."Tenho coisas a dizer, mas não quero desestabilizar a equipa. A equipa está bem, não devemos desestabilizá-la. Sei o que pode desestabilizar e não vou entrar nesse jogo e dar nomes de jogadores que poderão ser contratados", afirmou à Rádio Catalunha.De referir também que do lado do PSG já houve uma reação às declarações do avançado do PSG, com Di María a salientar a união do plantel dos campeões franceses, através de uma publicação nas redes sociais.