Laporta: «Se Piqué tivesse a confiança do treinador e fosse titular indiscutível não teria saído»

Joan Laporta abordou o final de carreira de Gerard Piqué e contou que o Barcelona já assinou um acordo com o central espanhol para a rescisão do contrato, com o clube a "pagar até ao último dia em que Gerard trabalhou"."A saída de Piqué foi decidida por ele. Provavelmente motivada por um tema desportivo. Se Gerard tivesse a confiança do treinador e tivesse jogado como titular indiscutível, obviamente que não teria saído. Piqué decidiu o que queria fazer e a direção respeitou. Xavi foi muito honesto com ele. Desde o primeiro momento que o treinador lhe disse que não contava com ele e também discutiu a sua situação com ele. Mas Gerard é um homem competitivo, um vencedor, e ainda se via como titular e queria continuar. Embora no final tenha visto a realidade e tenha tomado uma decisão. Teve uma forma de se despedir do clube, dado a pressa, muito bonita. Queremos sempre que os nossos heróis sejam eternos, mas é impossível", afirmou o presidente do clube espanhol em entrevista ao jornal 'Sport'.Laporta voltou a falar sobre a saída de Messi, no verão de 2021, e reiterou que um regresso do argentino é bem-vindo. "Leo sabe que terá sempre a sua casa no Barcelona. Mas permita-me não falar sobre ele, porque é um jogador de outro clube e estaríamos a entrar numa nova série de declarações e contra-informações que não nos beneficiariam em nada. Tem contrato com um clube europeu. Só posso dizer que Leo foi o melhor jogador da história do Barça", frisou.