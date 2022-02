Lembra-se de Pinto, ex-guarda-redes do Barça? Está longe do futebol e praticamente... irreconhecível

View this post on Instagram A post shared by Pinto "Wahin" (@13pinto)

Ainda se lembra de Pinto, o emblemático guarda-redes que durante seis épocas, entre 2008 e 2014, foi suplente do Barcelona? Pois bem, se se lembra da 'figura', saiba que muito provavelmente... já não o reconhecerá. Agora com 46 anos, o antigo guardião está totalmente afastado do futebol e até o seu visual em nada tem a ver com as tranças ou o cabelo comprido que durante largos anos utilizou. Arriscamos até dizer que ganhou anos de vida com este novo visual.E quanto à sua atividade profissional atual, é bem distante das quatro linhas. De momento é produtor musical e dedica-se também a dar aulas de dança, algumas delas com o recurso a uma corda. Uma nova atividade que partilha praticamente de forma diária nas redes sociais, onde são habituais as suas publicações com coreografias e frases motivacionais.Já publicações de futebol... são raras. A última foi a 9 de agosto do ano passado, para assinalar a saída de Leo Messi do Barcelona.