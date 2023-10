Lewandowski aponta ao Real Madrid

Lewandowski está a recuperar bem da lesão no tornozelo esquerdo e, segundo o 'As', ganha cada vez mais força a possibilidade de participar no encontro entre o Barcelona e o Real Madrid, agendado para o Olímpico de Montjuic, no dia 28, e respeitante à 11ª jornada da La Liga.Uma coisa é certa, o avançado não se submeterá a qualquer infiltração para acelerar o processo, o qual prevê que inicie o trabalho de campo nos próximos dias. Fora de questão continua a sua presença nos jogos com o Athletic (dia 22) e Shakhtar (25).