Lewandowski arrisca parar um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewandowski pode parar 3 a 4 semanas por ter contraído um estiramento no tornozelo esquerdo ante o FC Porto. Jacek Jaroszewski, médico da seleção da Polónia, diz que o atacante sofreu danos a nível ligamentar. O Barcelona está a tentar recuperá-lo a tempo do jogo com o Real Madrid, agendado para o dia 28.