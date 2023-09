Lewandowski e a ida para o Barcelona: «Antes era um pouco máquina, aqui tornei-me mais humano»

Robert Lewandowski marcou dois golos nas quatro jornadas já disputadas em Espanha, números que podem parecer escassos para aquilo que fazia em Munique, mas o avançado do Barcelona diz que não anda à procura de bater recordes. O polaco admite, todavia, que não apresenta em na Catalunha o nível que tinha na Alemanha."Antes era um pouco máquina, aqui tornei-me mais humano", explicou o jogador, que tem mais um ano de contrato, com outro de opção, e não pensa mudar-se para a Arábia Saudita. "Nem penso nisso. Estou super feliz em Barcelona, na equipa, na cidade, com a minha família. Como pessoa sou feliz. Antes da pandemia a ideia da MLS estava firme na minha cabeça, mas mudei de opinião. Depois do capítulo do Barcelona é difícil imaginar isso."Por isso, só pensa em desfrutar do seu futebol. "Trata-se de acumular recordações, de desfrutar de cada momento, de cada vitória na tua cabeça. Alguns dos comentários sobre o número de golos que marquei foram uma loucura, especialmente na época dos 41 golos em Munique. Bater recordes não é o meu principal objetivo. O mais importante é ajudar a minha equipa a ganhar e desfrutar dos jogos. Estes são os meus últimos anos no mundo do futebol, talvez mais dois ou três anos. Mas não me interpretem mal, continuo a querer êxitos e a marcar golos."