Lewandowski falha três jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A federação espanhola decidiu manter o castigo de três jogos aplicado a Robert Lewandowski na sequência da expulsão durante o jogo com o Osasuna, da jornada 14. Recorde-se que o Barcelona tinha recorrido da decisão, que inclui um jogo pelo duplo amarelo e dois por palavras dirigidas ao árbitro. O polaco falhará, assim, os duelos do campeonato com Espanyol, Atlético de Madrid e Betis.