Lewandowski: «FC Porto? Calhou um adversário ao Inter que podem vencer»

Robert Lewandowski concedeu uma entrevista à 'Marca' na qual foi questionado sobre até onde pode chegar o Inter na Liga dos Campeões - os italianos, recorde-se, foram adversários do Barcelona na fase de grupos da prova - e considerou o FC Porto um adversário acessível para o conjunto de Milão, nos 'oitavos' da competição."Defensivamente eles são muito bons. Depende do sorteio. Calhou-lhes um adversário que podem vencer e chegar aos 'quartos'. A partir daí... Pela natureza do sorteio, algumas das equipas grandes vão cair nas rondas seguintes", frisou o internacional polaco, que revelou ainda saber que o Barcelona não ia ganhar tudo na sua primeira temporada no clube.O avançado do Barcelona assumiu ainda que "seria um sonho" jogar ao lado de Messi no emblema da Catalunha e não esqueceu Cristiano Ronaldo."Se analisarmos o futebol nos últimos 10/15 anos, as duas principais figuras foram Messi e Cristiano Ronaldo e, no final de contas, se pensarmos em quem merece vencer este Mundial, esses dois nomes aparecem. São lendas. Mas, por outro lado, isto é futebol e nunca podes dizer o que vai acontecer, porque é um jogo dramático e imprevisível. No caso de Messi, é impossível que as suas conquistas se repitam e, além disso, a sua história incrível continua. Agora ele sonha ganhar o Mundial. Para ele, esse é o grande desafio. Mas trata-se de um Mundial e nunca se sabe o que vai acontecer", apontou.Questionado acerca das diferenças entre a Bundesliga e a Liga espanhola, Lewandowski disse ser cedo para responder a isso: "Cada campeonato é diferente. Na Liga espanhola há mais clubes e mais jogos, mas é difícil dizer quais são as diferenças. Talvez na Bundesliga haja mais equipas que jogam na defensiva e tentam aproveitar os contra-ataques. Acho que na Bundesliga também há mais choque físico. Para ser sincero, depende de cada equipa e não do campeonato. Depois desta época, talvez possa explicar melhor."