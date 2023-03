Lewandowski: «O tiki-taka talvez não funcionasse agora no Barcelona»

Robert Lewandowski abordou o atual momento do Barcelona e lembrou que a equipa de Xavi Hernández está a passar por um processo de adaptação ao futebol moderno, questionando mesmo a eficácia do tiki-taka atualmente."O ADN do Barcelona é procurar sempre um bom jogo, mas o futebol muda. Temos de nos adaptar. O futebol do Barcelona de há 10 anos não funcionava da mesma forma agora. O tiki-taka talvez não funcionasse agora", referiu o avançado, que apontou ainda o que correu mal aos catalães para serem eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões."Na Champions, as lesões complicaram as coisas. Temos uma equipa muito jovem e foi uma experiência para todos. Foi duro. Os pequenos erros as vezes pagam-se muito caro. Se queres ganhar, não podes cometer esses erros. Na Liga Europa, a eliminatória foi muito equilibrada. Agora estamos concentrados na Liga espanhola e na Taça", afirmou, contando ainda que procura ajudar os mais novos "não só com golos", mas também com o seu "comportamento e mentalidade."Atualmente com 34 anos, Lewandowski tem contrato com o Barcelona até junho de 2026, mas diz não pensar "quanto tempo" representará os catalães. "Quero jogar ao mais alto nível por mais alguns anos, não será um ou dois, serão mais. Aqui eu entendo o significado de mais do que um clube", admitiu, referindo-se ao lema do Barça.