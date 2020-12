Lewandowski: «Talvez tenhamos que esperar 100 anos para que alguém como Messi nasça outra vez»

Messi não está a enfrentar um período fácil no Barcelona, mas Lewandoswski continua a avaliar o argentino como "um grande jogador". "É um dos maiores da história do futebol. Sei que as expectativas em torno dele são enormes e o que ele já conquistou como futebolista é algo que talvez ninguém consiga. Talvez tenhamos que esperar 100 anos para que alguém como ele nasça outra vez. Com o que já fez, é e será um dos maiores da história", disse o jogador do Bayern Munique em entrevista ao 'Olé', recordando o histórico 8-2 do 'seu' Bayern Munique ao Barcelona nos quartos de final da Champions da época passada, no Estádio da Luz.





"Antes do jogo, sabíamos que éramos muito fortes e estávamos muito confiantes e acho que foi essa a chave para ganharmos e como ganhámos. Talvez não pelo resultado avultado de que tanto se falou, mas sentimo-nos muito preparados não só para vencer o Barcelona mas para o fazer com mais de um golo de diferença", recorda.Lewandoswski recordou ainda Diego Maradona. "Que um jogador tão fabuloso como Diego Armando Maradona tenha partido é muito triste para todo o futebol. Estamos todos muito tristes, mas aconteceu, infelizmente. Quando ele jogou, eu ainda nem tinha nascido, mas sei muito bem o que ele fez no futebol e no Mundial de 1986 e quantas partidas excelentes ele fez. Como pessoa era o mesmo que jogador. Ele gostava de se divertir e aproveitava a vida dentro e fora das quatro linhas".