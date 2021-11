Lidar com Messi no Barcelona "nem sempre foi fácil": «Ficava de mau humor e não queria treinar»

Messi é um dos maiores nomes da história do futebol, mas engane-se quem pense que sempre foi fácil lidar com o astro argentino. Alexandre Julliard, autor do livro 'Insubmersible Messi', revelou alguns dos episódios que, durante os primeiros tempos no Barcelona, tornavam "difícil" a convivência com o avançado, nomeadamente durante a era de Guardiola."Durante anos foi muito difícil de lidar. Era uma pessoa muito retraída, tinha um problema de comunicação e não encarava as coisas de frente. Quando algo o incomodava ficava de mau humor, e as coisas passavam sempre por alguém que era o seu mensageiro", explicou Julliard, que lembrou vários momentos em que o argentino chegou a não querer treinar."Se um dia era suplente ou substituído, no dia seguinte não queria ir. Guardiola dizia que o ia perder e questionava-se sobre o que estava a fazer. Dizia que se fosse preciso, pegava no carro e ia buscá-lo a casa. Isto hoje parece uma loucura. Era como um grito de ajuda. Nesses momentos era preciso falar com ele e tranquilizá-lo, para depois te assegurares que o voltavas a colocar no caminho certo".Ignasi Oliva, diretor da rádio catalã 'Arenys', recordou o momento difícil que o Barcelona passou em 2008, quando Messi pediu para ir aos Jogos Olímpicos. "Ele estava comprometido a isso, mas foi algo que gerou muita tensão no clube, já que o Barça ir começar a jogar a Liga dos Campeões. Guardiola perguntou-lhe se queria mesmo ir aos Jogos, e Messi respondeu que sim. E o treinador disse-lhe: 'então vai lá, mas quando voltares quero-te motivado'".