Luís Maximiano no radar do Barcelona

O Barcelona continua à procura de um guarda-redes para a próxima época e, segundo o ‘Mundo Deportivo’, o mais recente nome a surgir na agenda dos blaugrana é o do português Luís Maximiano.





Apesar de há muito se falar no, André Onana, que termina contrato em junho de 2022, o diário catalão assegura que o ex-Sporting sempre foi um jogador que o clube teve debaixo de olho, mesmo antes de rumar ao Granada.Desde a sua chegada ao clube espanhol, Maximiano tem conseguido belas exibições e recebido críticas muito positivas e a possibilidade do português poder rumar aos culé tem vindo a aumentar.Ter Stegen é ainda o titular indiscutível, mas a saída do guardião suplente Neto e a juventude de Maximiano podem fazer do guarda-redes luso uma aposta de futuro do clube blaugrana.Recorde-se que Luís Maximiano assinou pelo Granada em agosto, por 4,5 milhões de euros e um bónus de 500 mil (garantido caso a equipa espanhola assegure a manutenção). Além disso, o Sporting ficou ainda com 10% de uma futura venda do passe do jogador, o que faria com que os leões pudessem assegurar parte da verba de uma possível venda para o Barcelona. Maximiano tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.