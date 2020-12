Mais dores de cabeça para Koeman: Dembélé volta a lesionar-se

Nova dor de cabeça para Ronald Koeman que ainda nos últimos dias elogiado Ousmane Dembélé e o rendimento do francês esta temporada. Mas parece que a aventura de Dembélé no Barcelona está mesmo assombrada e depois da derrota do Barça em Cádiz chegou a notícia que o avançado francês tinha sofrido nova lesão e vai desfalcar a equipa.





Dembélé sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais da perna direita e deverá ser baixa para os próximos dois jogos do Barcelona, que já está a 12 pontos de distância do líder Atlético Madrid.O internacional francês, que foi substituído ao intervalo frente ao Cádiz, Dembélé irá falhar o jogo da Liga dos Campeões frente à Juventus de Cristiano Ronaldo, assim como deve perder a partida ante o Levante para a ligs espanhola.