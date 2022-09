Marcos Alonso: «Estou muito feliz por fazer parte do clube onde o meu pai triunfou»

Marcos Alonso, de 31 anos, foi apresentado esta terça-feira, em Camp Nou. Com a figura do pai muito presente ao longo de toda a apresentação, o mais recente jogador do Barcelona garantiu estar feliz por ter lugar na equipa onde o pai, Marcos Alonso Peña, triunfou."Agora tenho que me preparar. Uma nova equipa, estou a começar do zero e tenho que trabalhar duro para ganhar um lugar no onze inicial", afirmou Marcos Alonso durante a apresentação oficial pelo Barcelona.No decorrer do evento, o ex-jogador do Chelsea assumiu que está "muito feliz" por ter a oportunidade de fazer parte do Barcelona, "um sonho desde criança". "Mais do que sonhar, é preciso trabalhar. Muito esforço, sacrifício, treino... todos os sucessos e alegrias virão", vincou.O defesa destacou ainda: "a qualidade do balneário não me surpreendeu e quanto ao futebol, este ano espero ter muitas alegrias e que possam ver a grande equipa que formaram".Joan Laporta, presidente do clube catalão, também teve algo a dizer sobre Alonso. "Hoje [terça-feira] é um dia muito emocionante e, no caso de Marcos, adicionamos talento, mas também uma série de circunstâncias. Ele é a continuidade de uma linhagem de jogadores do Barcelona porque o bisavô e o pai também jogaram aqui. É muito emocionante tê-lo aqui porque temos um carinho grande pelo seu pai. Marcos Alonso é um jogador versátil, ala, defesa, joga a meio campo... Também bate muito bem os livres", destacou.O lateral esquerdo espanhol assinou a custo zero até junho de 2023 com o clube espanhol e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.