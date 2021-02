A troca de mensagens sobre Mbappé que 'envergonha' o Barcelona: jogador esteve certo e foi recusado

O Barcelona esteve a um passo de garantir Mbappé em 2017 mas deixou-o escapar, uma história que ganha nova importância esta quarta-feira, um dia depois de o jogador francês ter brilhado na goleada do PSG aos catalães (1-4). Quem o confirmou foi Junior Minguella que recordou à "Radio Marca" que o clube preferiu assinar contrato com Dembélé após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain.



"Quando se confirmou a saída de Neymar, a equipa técnica e o presidente tinham dúvidas sobre o jogador que queriam contratar e acreditavam que Dembélé era melhor que Mbappé pelo estilo de jogo. Alguns disseram que Mbappé era um fantasma, perguntavam com quem tinha ele empatado", lembrou o agente.





A imagem que Junior Mingella partilhou no Twitter da troca de mensagens A imagem que Junior Mingella partilhou no Twitter da troca de mensagens

Minguella disse mesmo que o Barcelona tinha a operação acordada: só tinha de dar o OK e assinar o contrato com Mbappé. "Tínhamos um acordo fechado de 130 milhões mais 25 em incentivos. Mbappé ganharia entre 10 e 16 milhões limpos", prosseguiu Junior. Só que Mbappé acabou por rumar ao PSG.Junior Mingella partilhou, posteriormente, uma imagem no Twitter a dar conta da troca de mensagens sobre o negócio na altura. "Presente para os haters e incrédulos. Quando é que vamos perceber que o inimigo dos barcelonistas não está em casa?", escreveu.