Memphis Depay: «É um sonho tornado realidade poder juntar-me ao maior clube do mundo»

Memphis Depay foi oficializado este sábado no Barcelona. Num vídeo publicado nas redes sociais do clube o avançado diz que "é um sonho tornado realidade poder juntar-me ao maior clube do mundo".





"Estou tão entusiasmado por poder jogar com o estádio cheio para os melhores fãs. Os adeptos do Barcelona são especiais, a maneira como sentem o jogo, eles adoram tanto futebol! Estou muito entusiasmado de poder jogar para eles", admitiu no primeiro vídeo enquanto reforço do clube espanhol."Quero agradecer a toda a direção do Barcelona, ao presidente e ao treinador por fazerem com que o contrato pudesse acontecer", disse.Memphis Depay, atualmente ao serviço da selecção holandesa no Europeu, deixou uma garantia: "Estou muito orgulhoso! Vou fazer tudo pelo clube, por isso Visca Barça!"