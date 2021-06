Memphis Depay oficializado no Barcelona

Chegou ao fim a especulação sobre o futuro de Memphis Depay. O avançado, que vinha a ser associado ao Barcelona nas últimas semanas, foi oficializado este sábado pelo emblema blaugrana no seu site oficial e nas redes sociais.





?? Heart of a Lion

?? pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

O internacional holandês, que está ao serviço da seleção laranja no Euro'2020, vai assinar um contrato válido até ao final da temporada 2022/23.Aos 27 anos, Depay vai cumprir a primeira experiência em Espanha, após somar passagens por PSV, Manchester United e Lyon, emblema do qual se desvincula agora a custo zero.Trata-se do quarto reforço do Barcelona para a nova época, depois das contratações de Sergio Agüero, Eric Garcia e Emerson.