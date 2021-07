Memphis Depay sobre Messi: «É uma lenda e estou ansioso para jogar com ele»

Memphis Depay afirmou esta quinta-feira na sua apresentação enquanto jogador do Barcelona que "é um sonho e uma honra" representar o clube blaugrana. "Quando era criança o meu avô deu-me uma camisola do Barça porque acreditava que acabaria a jogar aqui, hoje essa profecia tornou-se realidade".





"Todos nós aqui sabemos da importância do clube e agora que estou aqui percebo o quão grande é. Quero muito poder jogar com público. Acho que a equipa está pronta para o ano que vem e espero conseguir títulos. Quero também agradecer ao Koeman pela confiança depositada em mim. Espero poder devolver essa confiança ao clube", afirmou o novo jogador do Barcelona.O jogador holandês deixou bem vincado o desejo de jogador com Messi. "É uma lenda e não preciso de dizer muito. Basta ver o que fez na Copa América. Ele é o melhor jogador do mundo e estou ansioso para jogar com ele. Ontem fiz uma visita pelo museu, vi todas as suas Bolas de Ouro e acredito que em breve poderá vir mais uma", admitiu.Quando questionado sobre os problemas económicos que o clube enfrenta Memphis Depay desvalorizou a situação afirmando que: "a mim não me preocupa a parte empresarial, estou aqui para jogar futebol e conseguir títulos".De recordar que, Memphis Depay assinouaté à época 2022/23.