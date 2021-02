Messi a um golo de bater o recorde mais inesperado

Leo Messi já é o detentor de vários recordes no futebol espanhol, desde o facto de ser o melhor marcador, o jogador com mais hat tricks ou aquele que tem mais golos numa só época, e prepara-se para juntar outro ao seu longo registo. E este, refira-se, é de todo inesperado. Segundo o especialista em estatísticas 'MisterChip', La Pulga é neste momento o segundo jogador mais goleador da história da Liga espanhola a saltar do banco, com 27 golos, apenas menos um do que Julio Salinas.





Um registo inesperado, especialmente tendo em conta que normalmente Messi é colocado em campo de início e que quando fica de fora é sempre numa ótica de poupança. Mas mesmo quando é para poupar, La Pulga não sabe parar de marcar, tal como se viu no domingo, quando fez o segundo golo do Barcelona na vitória sobre o Betis, por 3-2.E agora, com apenas um golo a separá-lo do topo, é bastante provável que mais um recorde se junte ao longo registo do argentino no futuro próximo. Este totalmente inesperado.