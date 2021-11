Messi acredita em Xavi: «É um grande treinador e vai fazer o Barcelona crescer»

Lionel Messi concedeu uma entrevista à 'Marca' que será publicada na íntegra terça-feira, mas o jornal espanhol já partilhou esta noite várias partes da conversa com o internacional argentino. Messi, que no último verão deixou Camp Nou para rumar ao Paris Saint-Germain, continua a acompanhar a atualidade do clube catalão e considera que Xavi Hernández, com quem partilhou o balneário culé durante mais de uma década, é o homem certo para recuperar a mística e as glórias do Barça.





"Creio que o Xavi é um grande treinador, que sabe muito. Conhece a casa na perfeição. Viveu lá toda a sua vida, desde criança. Será capaz de devolver o entusiasmo. É alguém que os adeptos e os jogadores vão respeitar. É uma figura muito importante para os jovens que estão a aparecer, vai ensinar muito e fazer a equipa crescer, não tenho dúvidas disso", afirmou o internacional argentino.

Messi garantiu também que pretende voltar ao Barcelona. "Sempre disse que em algum momento irei voltar. É a minha casa. Vou sempre tentar ajudar o clube no que puder e, obviamente, se puder contribuir e ajudar, ficarei muito feliz", explicou.



Sobre o Paris Saint-Germain, o craque argentino admite que a equipa ainda precisa de evoluir para aspirar a vencer a Liga dos Campeões, mas garante que há qualidade mais do que suficiente no plantel para esse objetivo. "Todos dizem que somos os grande favoritos a vencer a Champions. Pelos nomes, sim, somos favoritos. Mas ainda nos falta muita coisa para ser uma equipa verdadeiramente forte. Precisamos de consolidar-nos, mas temos grandes jogadores para conseguir isso", analisou Messi.