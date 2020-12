Messi admite dificuldades: «Pandemia fez com que o futebol mudasse e para pior»

Messi admite que esta tem sido uma temporada atípica, 'culpa' os efeitos da pandemia mas acredita que o Barcelona ainda vai a tempo de reagir e chegar ao topo da tabela.





"Como sempre, queremos ganhar tudo e creio que estamos em crescimento. É verdade que demorámos a 'entrar' no campeonato, não devíamos ter perdido tantos pontos, mas também penso que frente ao Alavés, ao Getafe e também ao Real Madrid em Camp Nou merecíamos mais. Criámos muitas oportunidades e se tivéssemos conseguido marcar, os jogos teriam mudado", afimou à 'Marca'."O importante agora é conseguir uma série de jogos com bons resultados para subir na classificação. O campoenato é longo e com a pandemia os jogos tornaram-se muito difíceis. O futebol mudou muito", admite Messi, comentando ainda a dificuldade que é jogar em estádios vazios, sem a presença e o apoio dos adeptos."É horrível jogar sem público. É uma sensação 'feia'. Não ver ninguém no estádio é como treinar e custa a entrar no jogo. Por isso os jogos são muito iguais, é muito difícil vencer seja contra quem for. A pandemia fez com que o futebol mudasse e para pior. Os jogos mostram isso", sublinhou.