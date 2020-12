Messi diz que devia ter ido ao psicólogo: «Custa-me dar esse passo, sabendo que preciso»

Lionel Messi voltou a 'partir a loiça'. Numa entrevista ao 'La Sexta', o craque do Barcelona voltou a tecer duras críticas ao anterior presidente Josep Maria Bartomeu, no processo que quase terminou com a sua saída do clube.





"Enganou-me em muitas coisas durante vários anos. O último foi duro. Se fosse a tribunal, sabia que tinha razão, pois os meus advogados disseram-me, mas não queria sair assim do Barcelona", disse o internacional argentino, que passou por momentos complicados, ao ponto de a própria mulher lhe ter dito para consultar um especialista: "devia ter ido ao psicólogo, não não quis. Custa-me dar esse passo, sabendo que preciso. A Antonella já me tinha dito, mas tenho dificuldade em abrir-me, guardo tudo para mim."A saída de Luis Suárez para o Atlético Madrid também mereceu duras críticas: "Foi uma loucura. Saiu de borla com o Barcelona a pagar dois anos do contrato dele a uma equipa que luta pelos mesmos objetivos do que nós."Sobre o seu futuro, manifestou o desejo de um dia atuar na MLS, dos Estados Unidos - "mas não agora" -, e, a poucos dias de poder assinar com qualquer clube, já que termina contrato no próximo verão, Messi garantiu que vai "esperar até final da temporada."O argentino negou ainda ser dono de balneários. "Isso irrita-me. Dizem que escolho os treinadores e jogadores mas isso não poderia estar mais longe da realidade."