Messi e a conquista da Taça: «É sempre lindo levantar um troféu, mas este é muito especial»

Lionel Messi assumiu que foi "muito especial" levantar a Taça do Rei de futebol, que o Barcelona conquistou pela 31.ª vez, enquanto Ronald Koeman admitiu a importância de ganhar o primeiro troféu como técnico da equipa espanhola.

"Foi uma Taça muito dura, sofremos em muitos jogos. É sempre lindo levantar um troféu, mas este é muito especial. Estou muito feliz por este grupo, que merecia uma alegria. É um orgulho ser capitão deste clube, onde passei toda a minha vida", disse Messi, autor de dois golos na vitória por 4-0 sobre o Athletic Bilbau, na final disputada no sábado, em Sevilha.

Em declarações à Barça TV, o avançado argentino fez uma avaliação do desempenho da sua equipa: "Tivemos paciência para ter a bola, o Athletic na segunda parte baixou o bloco e, nessa altura, imprimimos mais velocidade e os golos chegaram. Esta conquista vai ser importante como um impulso para o que falta disputar da Liga espanhola".

Para Messi, esta é "uma época de transição" para o Barça, pelo facto de a equipa "ter muitos jovens", mas nem por isso deixa de mostrar ambição para conquistar a Liga, até porque a equipa tem vindo "a fortalecer-se cada vez mais".

Já o técnico holandês dos catalães admitiu a importância da conquista da Taça do Rei numa perspetiva pessoal: "É muito importante para mim ganhar este título. Qualquer treinador que está num clube grande depende dos resultados e eu não sou exceção. Aborrece-me, por vezes, que as coisas mudem de uma semana para outra, o que nem sempre é justo, pois temos uma equipa em construção, muito jovem, embora entenda que um clube com a grandeza do Barcelona exija títulos sempre".

"Cheguei com uma ideia ao clube e fui obrigado a fazer mudanças e adaptações. Este título também é importante pelos jogadores, porque lutaram muito desde o primeiro dia e tiveram de superar muitas dificuldades, críticas e injustiças. Se alguém merece esta Taça do Rei são eles", rematou Koeman.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, elogiou Messi, que voltou a considerar o melhor futebolista do mundo, e realçou a sua ligação ao clube, assinalando que "é um jogador umbilicalmente ligado ao 'Barça', que ama o 'Barça'".

"Estou convencido que vai continuar connosco, ele sabe que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso seja uma realidade, dentro das possibilidades do clube. Hoje, fez uma grande partida, inserido num coletivo que também se apresentou a um nível muito elevado. Ganhámos contra um grande adversário e os jogadores precisavam desta vitória. Espero que seja o primeiro título de muitos que vamos conquistar neste novo ciclo do clube", observou Laporta.