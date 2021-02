Messi em 'bate boca' com o banco do Athletic Bilbao: «Que comeste, parvalhão?»

Lionel Messi teve ontem um dia complicado. De manhã o avançado argentino viu o jornal El Mundo divulgar todos os pormenores e números do seu contrato; à noite ajudou o Barcelona a ganhar ao Athletic Bilbao, marcou um golo, mas não foi um encontro fácil.





Segundo a imprensa espanhola, durante a partida o argentino teve um 'bate boca' com o banco do Athletic Bilbao.Tudo aconteceu depois de uma falta cometida por Vesga sobre Messi. O banco do Athletic saltou, em protesto por o árbitro ter assinalado a falta, e alguém atirou em alto e bom som 'não se pode tocar'.Messi ouviu e fez um gesto de desaprovação. O banco do Athletic voltou à carga. "Cala a boca, tonto".O argentino não se ficou: "Que comeste, parvalhão?".A discussão acabou por ficar por ali e o árbitro nem precisou de intervir.