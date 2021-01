Messi falha treino e faz soar os alarmes em Barcelona

A ausência de Lionel Messi do treino desta quarta-feira, dia em que o Barcelona defronta a Real Sociedad nas meias-finais da Supertaça espanhola, fez soar os alarmes: o que se passa com o argentino, falhará a partida desta noite?





Oficialmente ainda não há resposta do clube catalão para a ausência do capitão na sessão de treino que antecede o jogo, agendado para as 20 horas.O 'Mundo Deportivo' refere que o craque argentino não foi visto a entrar para o autocarro da equipa rumo à Cidade Desportiva Rafael Gómez, em Córboda. Quem surgiu foi Ronald Araujo. O central, que se lesionou no aquecimento antes do jogo com o Granada, parece recuperado e às ordens de Koeman caso assim o treinador o entender para o jogo de logo à noite.