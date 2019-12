Messi fora dos convocados do Barcelona para a visita ao Inter Milão

O avançado Lionel Messi não foi convocado para a visita do Barcelona ao Inter Milão, em partida da 6.ª e última jornada do Grupo F da Liga dos Campeões que se disputa na terça-feira (20h00, hora portuguesa).





Com o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do grupo já garantidos, o técnico Ernesto Valverde decidiu assim poupar o astro argentino na deslocação a Itália para os dois próximos encontros dos blaugrana no campeonato espanhol: a visita à Real Sociedad (dia 14) e o clássico com o Real Madrid (dia 18) em Camp Nou.

O Inter, que chega à derradeira jornada no 2.º lugar do Grupo F com os mesmos 7 pontos do Borussia Dortmund (3.º), precisa de vencer para depender de si e garantir o apuramento para os oitavos da prova milionária, enquanto os alemães recebem o Slavia Praga (4.º).





