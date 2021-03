Messi iguala Xavi como o jogador com mais jogos pelo Barcelona

Lionel Messi escreveu esta segunda-feira uma nova página na história do Barcelona. O astro argentino alcançou hoje a marca dos 767 jogos realizados com a camisola blaugrana, ao ser lançado de início na partida frente ao Huesca, a contar para a 27.ª jornada da Liga espanhola. Este número permite ao camisola '10' dos catalães igualar Xavi Hernández no topo da lista dos jogadores com mais partidas na história do clube, dado que mereceu o devido destaque e homenagem por parte do clube antes do início da partida.