Messi pode falhar a final da Supertaça espanhola

Messi continua sem treinar no Barcelona e é “séria dúvida” para a final da Supertaça, no domingo. O craque falhou a meia-final, diante da Real Sociedad, devido a uma lesão muscular na perna esquerda, comprovada na ecografia realizada ontem. A importância da partida, que pode dar um título, leva o clube a não descartar já o avançado, que poderá viajar com o grupo para Sevilha e fazer um último teste antes da final. Messi viu, entretanto, a federação espanhola manter a multa de 600 euros, aplicada por o argentino ter mostrado uma camisola do Newell’s Old Boys, em homenagem a Maradona, após marcar ao Osasuna.

À margem destes casos, o Barcelona oficializou três candidatos à presidência. Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa são os nomes que irão a votação nas eleições de dia 24. Emili Rousaud também recolheu o número mínimo de assinaturas de sócios exigido (2.257), mas acabou por retirar-se da corrida.