Messi reage à distinção da 'France Football': «Há verdadeiros fenómenos nesta lista»

Lionel Messi foi distinguido como o melhor extremo-direito de todos os tempos no Dream Team da 'France Football' e reagiu através das redes sociais. O avançado do Barcelona agradeceu os votos recebidos e congratulou os outros craques.





"Para mim é uma honra ter sido incluído no onze do 'Ballon d'Or Drem Team'. Quero agradecer por me terem eleito e também dar os parabéns a todos os jogadores selecionados e a todos os nomeados. Há verdadeiros fenómenos nesta lista", escreveu o internacional argentino, no Instagram.