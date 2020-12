Messi reage à morte de Sabella: «Vivemos juntos algumas das minhas melhores lembranças»

Lionel Messi reagiu, esta terça-feira, após o encontro entre Barcelona e Juventus, à morte de Alejando Sabella, ex-selecionador argentino que faleceu hoje no Hospital de Buenos Aires, onde seguia hospedado há uma semana devido a uma arritmia cardíaca.

"Foi um prazer partilhar tanto contigo. Alejandro era uma grande pessoa, um profissional impressionante que marcou muito a minha carreira e com quem aprendi imenso. Vivemos juntos alguns das minhas melhores lembranças futebolísticas durante a qualificação para o Mundial mas também durante o Mundial. As minhas condolências a toda a sua família e amigos", escreveu o extremo dos blaugrana, na página oficial do Instagram.