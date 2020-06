Messi regressa ao relvado e faz trabalho específico ao lado de Nélson Semedo

O futebolista internacional argentino Lionel Messi, que tinha falhado os últimos treinos do FC Barcelona, regressou este sábado ao relvado, efetuando trabalho específico juntamente com Nélson Semedo.

O 'Barça' informa que os dois jogadores fizeram trabalho específico, com Messi a regressar condicionado após ter tido uma contratura no quadríceps da perna direita, e o português por, segundo a imprensa espanhola, ter queixas num joelho.

A Liga espanhola regressa na próxima quinta-feira, depois de ter sido suspensa em março devido à pandemia da covid-19, num momento em que o FC Barcelona volta a contar com o avançado uruguaio Luís Suárez.

Suárez foi operado em meados de janeiro ao menisco externo do joelho direito e não era previsível que jogasse mais esta época, mas a suspensão em março das competições, devido à covid-19, deu-lhe o 'tempo' necessário para recuperar.

Hoje, os catalães oficializaram a recuperação do internacional uruguaio, quase cinco meses depois de ter sido operado.

"Luís Suárez está preparado para regressar. Recebeu autorização dos serviços médicos do clube, 147 dias depois de ter sido operado, e está apto a ser convocado no regresso do 'Barça' à ação, em 13 de junho, em casa do Maiorca", indica o clube espanhol.

A 11 jornadas do final, o Barcelona lidera o campeonato, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro classificado, com 47.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio e a portuguesa na quarta-feira.